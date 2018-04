Reinaldo Rueda: "Lo de Claudio Bravo es decisión de él, no sé si se va a mantener así o no"

Reinaldo Rueda encabeza un nuevo microciclo en la selección chilena y una vez terminado este periodo de entrenamientos aprovechó para hablar con la prensa, donde, una vez más, fue consultado por la bullada ausencia de Claudio Bravo de los partidos amistosos ante Suecia y Dinamarca.

El colombiano no tuvo problemas en encarar una vez más la situación, recalcando que no tiene claro si en un futuro el capitán decidirá volver a vestir la camiseta de la Roja.

"Bravo hizo unas exigencias para estar de nuevo en la Selección, yo estoy al medio, hasta el último momento le insistí que estuviera en los dos juegos", partió diciendo el caleño, para agregar que "lo de Claudio es una decisión de él, y no sé si se va a mantener así o no".

Sobre Johnny Herrera, el reemplazante del meta de Manchester City en los últimos dos duelos de Chile, también tuvo palabras: "Johnny es un jugador experimentado, que tuvo un buen rendimiento, es un buen líder. Cuando llegué me dijeron que no quería seguir jugando en la Selección, pero luego me dijeron todo lo contrario, y quiere seguir participando".

Publimetro Chile Calculadora de la fe: Los resultados que necesita la Roja para entrar a la fase final de la Copa América Una victoria ante Perú le basta para acceder a la siguiente ronda, pero puede clasificar hasta perdiendo.

Además, sobre la posición que tuvieron la U y Colo Colo de no prestar a sus jugadores por estar en plena preparación para el Superclásico, el técnico fue claro: "la decisión de los clubes es muy respetable, pero no la comparto".

Sobre lo mismo, Rei dijo que está preocupado porque los futbolistas citados lleguen en perfectas condiciones a sus equipos de origen: "yo sufrí con la práctica de hoy (miércoles), porque no quería que se lesionara nadie. Yo a los jugadores les pedí que fueran líderes en sus clubes, que llegaran dos horas antes a los entrenamientos, que hicieran más trabajos que el resto, que demostraran que son jugadores de Selección".

El microciclo de la Roja llegó a su fin este miércoles y los jugadores fueron liberados por Reinaldo Rueda para que vuelvan a sus equipos.