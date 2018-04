Playoffs de la NBA: Eliminatorias, programación y días de los partidos

La NBA entra en tierra derecha, pues este sábado comienzan los playoffs del mejor básquetbol del mundo, buscando el título que hoy tiene Golden State Warriors que se mantiene como uno de los favoritos.

En la Conferencia del Oeste clasificaron Houston Rockets (65-17), Golden State Warriors (58-24), Portland Trail Blazers (49-33), Oklahoma City Thunder (48-34), Utah Jazz (48-34), New Orleans Pelicans (4834), San Antonio Spurs (47-35) y Minnesota Timberwolves (47-35).

En tanto, en el Este

En la Conferencia Este avanzaron Toronto Raptors (59-23), Boston Celtics (55-27), Philadelphia 76ers (52-30), Cleveland Cavaliers (50-32), Indiana Pacers (48-34), Miami Heat (44-38), Milwaukee Bucks (44-38 y Washington Wizards (43-39).

Dentro de los favoritos están Rockets y Warriors por el Oeste, quienes son los dos mejores equipos de la Liga, aunque los actuales campeones sufrieron un bajón debido a las lesiones de sus principales figuras, que ahora estarán de vuelta para la postemporada. De hecho, muchos consideran que esa será la verdadera final de este año, si es que se enfrentan en la definición de la conferencia.

En el Este, los Raptors tienen el mejor récord, pero el verdadero favorito son los Cavaliers de LeBron James, que intentará llegar a su cuarta final seguida gracias al Rey. Los Celtics, que son segundos, vienen mermados por lesiones, mientras que la juventud de los 76ers también puede sorprender.

Oeste:

Este:

The 2018 #NBAPlayoffs First Round Schedule! pic.twitter.com/77XawcRRfq

The 2018 #NBAPlayoffs First Round Schedule by series! pic.twitter.com/F37SRKQOLz

— NBA (@NBA) April 12, 2018