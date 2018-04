La Europa League tendrá choque de favoritos en semifinales

El sorteo de las semifinales de la Europa League 2017-2018 dejó emparejados a los dos grandes favoritos en una llave: Atlético Madrid y Arsenal tendrá que disputar uno de los cupos al partido definitorio.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Diego Simeone avanzó a la fase de 4 mejores tras superar al Sporting de Lisboa, mientras que el ex equipo de Alexis Sánchez hizo lo propio tras imponerse sobre el CSKA de Moscú.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018