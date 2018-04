Heynckes confía en Vidal y todo el Bayern para eliminar al Real Madrid: "No pienso que sea un rival inoportuno"

Este viernes, el Bayern Munich conoció a su rival en semifinales de la Champions League, tras el sorteo realizado en Nyon (Suiza). Su oponente será el Real Madrid, lo que será una revancha de la eliminatoria del año pasado donde avanzaron los españoles.

En conferencia de prensa, el técnico Jupp Heynckes apuntó que tanto el Bayern como el Madrid "son dos equipos con muchísima tradición, que aman el fútbol y presumen de dos templos de este deporte. El Real Madrid es un equipo top con jugadores enormes, pero a estas alturas ya no hay rivales fáciles".

¿Es favorito el Real Madrid para eliminar al Bayern? El técnico alemán no dudó en sostener que ese pensamiento "es cosa de los periodistas. El Real Madrid no lleva jugando toda la temporada como lo está haciendo ahora. ¿Usted hubiera pensado que iba a estar a punto de caer eliminado en la vuelta ante la Juve? No pienso que sea un rival inoportuno".

Arturo volverá a enfrentar al Real Madrid por la Champions / Getty

Además, Heynckes intentó no recordar la polémica eliminación que sufrió el Bayern el año pasado ante el Real Madrid y tampoco hizo problemas por el penal ante la Juventus que le permitió a los españoles acceder en los últimos minutos a la semifinal.

"No me gusta la polémica y tampoco quiero crearla. Siempre existirá este tipo de discusiones. Al ver la repetición del penal ante la Juve queda claro que es una situación dudosa. No me gusta hablar de los árbitros, lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol con disciplina. Lo demás no importa", apuntó el DT.

En medio de la conversación con la prensa, Heynckes también se refirió a la llegada de Niko Kovac, quien una vez que termine la temporada tomará su puesto para ser el DT bávaro desde 2018-19.

"Fue un gran jugador de la Bundesliga y del Bayern. En 2016 fichó por el Frankfurt, salvó el equipo en la promoción y se metió en la final de la Pokal el año pasado. Esta temporada, todo apunta a que siga en la lucha por la Champions. En Frankfurt ha trabajado con jugadores de muchísimas nacionalidades, por tanto esta predestinado para hacerse cargo del Bayern", cerró de forma muy políticamente correcta.