Guede no se va de Colo Colo y agradece a sus jugadores: "Este plantel es maravilloso, esto es de ellos, yo no tengo mérito"

Pablo Guede no se va de Colo Colo, pese a todos los rumores y trascendidos que hablan de su salida por el mal momento del equipo. Sin embargo, tras ganar un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile (3-1), el entrenador se quitó todo mérito y le dio todo el favor a sus dirigidos.

"Esto pasa por los jugadores, exclusivamente por ellos, dieron la cara, no soy yo, no pasa por mí, es todo por ello. Yo no tengo mérito, esto es de los jugadores, uno le da las armas y ellos lo llevan a cabo, estos jugadores son capaces de jugar solos y tienen unas ganas, un amor propio tremendo", dijo en conferencia de prensa.

Además, no quiso hablar de su supuesta salida: "Solamente voy a hablar de fútbol, porque hoy los protagonistas fueron los jugadores. Estos jugadores por esta camiseta se matan, lo que defienden esa camiseta es tremendo, ellos son los protagonistas de hoy".

"Ellos corren por ellos, tienen un corazón tremendo, hoy corrieron de verdad. Lo que importa es que hoy volvimos a ganar, lo de este grupo es realmente maravilloso", indicó.

En esa línea, aseguró que "la actitud de estos jugadores no se puede cuestionar, no puede haber ninguna duda en eso, que no salgan las cosas en la Libertadores y sí en los clásicos es parte del fútbol, no siempre puedes jugar como quieres, porque a veces no es tu día".

Pablo Guede valora la victoria ante Universidad de Chile y valora la calma del equipo tras ir en desventaja @ElGraficoChile pic.twitter.com/Unr97MzOhb — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) April 15, 2018

Más de Guede

El partido: "Me preocupa que a Agustín le rompieron la nariz y lo van a tener que operar. Lo de hoy, de los centrales, fue brillante, totalmente brillante, y contra la U que es un equipo ultraofensivo, creo que la única ocasión que tuvieron fue el gol. Los jugadores se merecen todo el reconocimiento, es una de las mejores instituciones que me tocó dirigir a nivel humano, se sobrepusieron a una situación muy desagradable y siempre salen adelante, porque en los momentos que ellos pasaron en la semana es complicado, pero ellos trabajan más y mejor, y tienen lo bueno que siempre la revierten, porque no es primera vez que pasa esto en un clásico".

El rival: "La U es un equipo muy intenso, pero si había algo que no nos podía pasar hoy era no deshacer lo que habíamos trabajado y mantenerlo los 90 minutos pasará lo que pasará, y después que dejarámos todo en la cancha".

¿Para que sirve esto?: "Sirve para seguir ganándole al eterno rival, darle una alegría tremenda a todos, que sigan pasando los años y no puedan vencernos".

Partido táctico: "Es un partido que en todas líneas fue muy inteligente, en todo lo que genera el juego. No nos desesperamos con el 1-0 en contra y seguimos siempre de la misma forma, que fue lo que nos pasó en los últimos partidos, seguimos con el plan y fuimos justos ganadores. Hicimos un gran partido, que tienen un tono emocional muy grande y nosotros pudimos soportarlo muy bien".

Celebración con sus jugadores: "Lo siento como un gesto de cariño, de los tantos que hicieron para mi persona, nunca me quedé con un gesto, pero nunca me quedé con ellos a celebrar, me voy directo al vestuario".

Actuación de Paredes: "El segundo gol que hizo es de Paredes, el Tanque no es casualidad lo que hace, no es casualidad lo de estos futbolistas, el tema es que esto es fútbol y a veces no te dejan, no puedes o no es el día. Ellos se merecen este premio, el segundo gol fue un golazo del Tanque, hoy se vio que lo que uno hace en la semana es que el fútbol está por encima de las individualidades".

Y el gol de Baeza: "El gol de Baeza fue extraordinario, fue como el que le hizo a la UC en la Copa Chile, habíamos trabajado en la semana que viniera desde segunda línea, porque lo trabajamos. Lo de hoy es maravilloso, íbamos pediendo contra el eterno rival, a estado lleno y haciendo una gran Copa Libertadores".