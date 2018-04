Hoyos y la pelea de Beausejour con Pinilla en el Superclásico: "Lo veo como algo normal"

Como un duro golpe calificó Ángel Guillermo Hoyos la derrota de la U ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. El 3-1 en contra cortó el buen pasar de los azules en el torneo local y Copa Libertadores, obligando a ordenar y controlar la interna universitaria, especialmente después del duro encontronazo entre Jean Beausejour y Mauricio Pinilla cuando el primero fue expulsado.

"Si a mí me expulsan no me gustaría irme. Es algo natural y normal. Como jugador fui expulsado y te vas del campo muy triste. Lo veo como algo normal dentro de un tremendo partido por las exigencias emocionales que se presentan. Es obvio que no se quería ir. Y eso también es meritorio", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Sobre el partido, el argentino analizó que "de entrada estuvimos bien, muy metidos. Conseguimos el gol, que era muy importante. Después ellos crecieron, nos ganaron el mediocampo. Baeza nos creó dificultades. Ellos empatan el partido. Luego el equipo reactiva, empieza a generar dificultades. Salimos en el segundo tiempo y nos encontramos con el 1-2".

Ese gol, a juicio del DT, fue clave. "El segundo gol de Paredes nos descontroló. Al recibir el gol sentimos el impacto. Después la expulsión de Beausejour fue otro impacto. Incluso ahí luego generamos algunas situaciones, pero quedamos expuestos a la contra. En un clásico se juega muy al límite", dijo.

Ahora, los azules deben pensar en Cruzeiro, por Copa Libertadores, partido para el cual Hoyos dejó concentrados al plantel desde ya para no perder tiempo y dejar atrás el trago amargo de este domingo.

"El ánimo se levanta valorando todo lo que se ha hecho. Los resultados no se pueden predecir. Estas cosas pasan y hay que recuperarse rápido. Valoramos donde estamos. Es obvio que nos duele, pero no perdemos eso de vista. Tenemos que recuperarnos lo más rápido posible. El jueves tenemos que manifestar todo lo que queremos manifestar. Tenemos objetivos claros y seguimos luchando por ellos", concluyó.