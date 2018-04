"Juegue, juegue Tobar": el árbitro aprobó en un Superclásico muy caliente

Los Superclásicos siempre son complicados, pero el que se jugó este domingo en el Estadio Nacional, fue extremadamente difícil para el árbitro Roberto Tobar, porque ni los jugadores de Universidad de Chile ni de Colo Colo "ayudaron" al juez.

El réferi aprobó, pero con lo justo, porque se vivieron muchas jugadas polémicas en el compromiso que ganó el Cacique. Una de las características de la presentación del árbitro es que "dejó jugar" mucho, es decir, no cobraba todas las infracciones que se produjeron, porque fue un partido muy trabado.

Por ejemplo, a los tres minutos pudo haberle puesto tarjeta roja a Claudio Baeza, por una dura infracción contra David Pizarro. Tobar decidió mostrar amarilla solamente.

Tras dicha jugada, Pizarro y Valdivia se pusieron a discutir, donde ambos se insultaron duramente con Tobar de testigo, aunque éste último hizo "oídos sordos" y no le mostró tarjeta a ninguno.

La otra jugada polémica que protagonizó Tobar fue en los 61, cuando mandó a las duchas a Jean Beausejour por doble amarilla. Buena decisión, pero pudo haber hecho algo más después, porque Bose se trenzó a golpes con su compañero Mauricio Pinilla. No intervino en el altercado.

Publimetro Chile Colo Colo alargó su "eterna paternidad" ante la U en el Superclásico con un Esteban Paredes brillante Los albos dieron vuelta el marcador ante Universidad de Chile, con su goleador como máxima figura, en un partido que estuvo lleno de emociones desde el comienzo.

Por último, a los 82' expulsó a Lorenzo Reyes en el local y a Óscar Opazo en la visita. Tras el partido, el jugador de Colo Colo acusó fuertemente a Tobar por su determinación.

"Tobar me reconoció que no sabe por qué me expulsó. Quizás lo hizo para compensar. Él verá en las imagénes que no hice nada", señaló Opazo al CDF.

Tobar pasó la prueba, pero con problemas, porque los jugadores no aportaron.

Tarjetas amarillas

U. de Chile: 7' Jean Beasejour, 24' Mauricio Pinilla, 36' Matías Rodríguez.

Colo Colo: 3' Claudio Baeza, 10' Matías Zaldivia, 28' Carlos Carmona, 45' Juan Manuel Insaurralde, 58' Felipe Campos, 68' Octavio Rivero, 82' César Pinares.

Tarjetas rojas

U. de Chile: 60' Jean Beausejour, 82' Lorenzo Reyes.

Colo Colo: 83' Óscar Opazo.

Penales

No hubo.