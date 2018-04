Opazo se suma a las críticas por el arbitraje en el Superclásico: "Tobar reconoció que no sabe por qué me expulsó"

Una de las grandes polémicas que se dio en el caliente Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo fue la doble expulsión que se dio a 10 minutos del término el encuentro ¿Los protagonistas? Lorenzo Reyes y Óscar Opazo, quienes terminaron de ver el triunfo de los albos en camarines.

La controversia de esta decisión se genera por la extraña expulsión del lateral de Colo Colo, quien, en este caso, fue la víctima del volante azul quien lo golpeó fuertemente. Una vez terminado el encuentro, Opazo se acercó a Roberto Tobar, quien, según sus propias palabras, reconoció el error.

"Le pregunté al árbitro por qué (me expulsa) y él me reconoce que no sabe por qué me expulsa. Reyes me tira un codazo y quizás me expulsa para compensar, pero ya está, él árbitro verá en las imágenes que no hice nada", afirmó un tanto molesto Opazo al CDF.

Con respecto al encuentro disputado en la cancha del Nacional, el lateral se mostró feliz por terminar la fecha con tres puntos en el bolsillo: "no importa cómo venga cada uno, lo que importa es lo que se muestra en cancha y demostramos por qué somos Colo Colo. Se nos dio en el suelo esta semana, pero seguimos trabajando con mucha humildad y acá están los resultados".