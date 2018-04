Jean Beausejour se arregló con Pinilla: "Las cosas con Mauricio están bien"

Minuto 62 del Superclásico y el volante Jean Beausejour fue expulsado tras una agresión a Claudio Baeza. Tras una discusión con el arquero de Colo Colo, Agustín Orión, el jugador de Universidad de Chile se enfrascó en una pelea con Mauricio Pinilla.

Cabezazo y empujones de por medio tenían a ambos jugadores muy descolocados, dejando una imagen que será recordada en la historia de los Superclásicos. El día después de los hechos, Beausejour realizó un mea culpa, donde contó detalles de la conversación que tuvo con Pinilla.

"La pasión es algo que te desborda y te lleva a hacer cosas que uno no hace y después al ver las imágenes, hoy en la mañana, me avergüenzo, claramente no me gusta lo que vi y nadie está ajeno a que pasen este tipo de situaciones, más en este tipo de situaciones que tengo un carácter fuerte", comenzó diciendo Beausejour.

"Hoy apenas llegué hablamos con Mauricio, porque hemos sido compañeros de serie desde los 10 años en la U, y pasa los limites formales y pasamos los limites de confianza y él me dio su explicación, yo la mía y ambos aceptamos las explicaciones. Afrontamos la situación y ahora vamos para adelante", agregó.

Sobre su relación con Pinilla dijo que "las cosas con Mauricio están bien, estábamos conversando incluso antes de que viniera para acá".

Cuando fue consultado por los posibles insultos que le propinó Orión, Beausejour fue claro en indicar que "sé el morbo que genera toda esta situación, uno al venir acá y entregar detalles de lo que pasa en la cancha, ya sea por la rivalidad con el equipo contrario que genera discusiones de alto calibre, tengo respeto por el rival y no voy a filtrar lo que ocurre, porque con tantas cámaras y exposición que tenemos, para mí el tema queda en la cancha".

El jugador de Universidad de Chile, también aclaró sus dichos y rabia que manifestó contra los hinchas azules y sostuvo que "me pesa con el hincha el haber jugado con Colo Colo y no puedo escapar a eso, me gustaría que fuera diferente, pero ya está y sé que gran parte del hincha tiene rechazo hacía mí, he jugado un año y medio acá, salí campeón con el mismo rechazo y me encantaría que fuera diferente pero no lo es y eso lo asumo".

La mente puesta en Cruzeiro

Una vez finalizado el compromiso, Beausejour se duchó y luego se retiró raudamente del Estadio Nacional. Por lo mismo, fue consultado por dicha decisión y la reacción de sus compañeros tras su regreso a las prácticas e indicó que "ya después del partido me comuniqué con todos mis compañeros, en general estamos en comunicación, sentí principalmente el cariño de la mayoría de ellos, tengo palabras de agradecimientos con ellos, y me criticaron por lo que hice y eso lo agradezco. Siento que acá me respetan los compañeros y los funcionarios y me llena mucho de alegría".

Para el jugador, el tema ya es parte del pasado, ahora piensa en el duelo con Cruzeiro y aseguró que esta situación, no afectará para el duelo ante los brasileños.

"Sabiendo que el jueves hay un partido muy importante y tenemos que ganar porque es importante para el futuro de la U y estoy comprometido con eso", dijo Beausejour.

"Afecta en la medida que los problemas no se conversen y va a afectar si no se hace lo que se hizo hoy en día que fue hablar las cosas. La pena está porque todos queríamos ganar ese partido, pero hoy se lavaron las penas y ahora estamos pensando en Cruzeiro porque es trascendental para la institución", concluyó.