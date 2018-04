¿Cómo se levanta a la U tras perder el Superclásico y pensando en Cruzeiro?

Universidad de Chile sufrió una dolorosa caída 3-1 frente a Colo Colo este domingo, en la edición 183º del Superclásico jugada en el Estadio Nacional. Los azules sumaron su primera derrota en dos meses, dejando ver sus falencias futbolísticas y sicológicas ante los albos, lo que provocó dos expulsiones y un descontrol no acorde a lo que venía mostrando la U en cancha, y sobre todo no adecuado para un evento deportivo.

Con una pelea entre compañeros, sumado a los dos expulsados en su equipo como Jean Beausejour y Lorenzo Reyes, el técnico Ángel Guillermo Hoyos tendrá la difícil misión de levantar a un plantel absolutamente damnificado por la derrota, sobre todo pensando en que tenían la sensación de que podían ganar tras cinco años de mala racha; pero también mirando lo que será el complejo duelo a mitad de semana contra Cruzeiro, por la Copa Libertadores.

Ante ese escenario, y según manifestó el sicólogo deportivo de la Universidad Mayor, Gilson Dos Santos, a El Gráfico Chile; el principal actor para levantar a la escuadra universitaria tiene que ser Hoyos. Para él, el entrenador debe mostrarles que cometieron errores por querer sobresalir individualmente, y generar más "espacios recreacionales", por sobre el trabajo táctico y físico que ya tienen sistematizado.

"El cómo levantar al equipo es un trabajo específico del entrenador. Él deberá mostrarles el video para que recapaciten, vean sus puntos fuertes y no tan fuertes. También debe potenciar el grupo, y eso es un trabajo para toda una semana, para que se sensibilicen, relajen y vean que están en un camino equivocado. Yo vi que muchos querían mostrarse, pero deben saber que son un equipo y que sólo ser parte de un todo los puede llevar a eso", recetó Dos Santos, como la tarea urgente que debe hacer Hoyos para el duelo ante los de Belo Horizonte.

"Ellos estaban contentos y agrandados por los buenos resultados, pero lo que Guillermo debe trabajar es hacer una terapia de convivencia para limar asperezas, las cuales se encontraron cuando el equipo estaba en desventaja y no lograba sus objetivos, y por eso recomiendo trabajos recreativos, porque lo físico y futbolístico lo tiene automatizado, así que deben aumentar sus relaciones personales y afiatarse como equipo", agregó.

El consejo histórico

Con 100 partidos ganados por Colo Colo a la U en un total de 223 compromisos jugados por todas las competencias, los albos se han impuesto históricamente a los azules, pero aún así siempre han podido salir adelante. Para los históricos ex jugadores de los '80, Horacio Rivas y Mariano Puyol, la clave está en pasar rápido lo sucedido en el Nacional, y pensar rápidamente en lo que será Cruzeiro.

"Cuando se pierde uno quiere enterrar la cabeza en el suelo, no quieres salir, uno queda expuesto a saber que al salir a la calle se siente vergüenza. A mi me pasaba que estuve semanas sin salir a la calle, y después del clásico siempre pasa eso, no te da hambre de transitar y sólo quieres que pase luego y llegue el otro partido, y por suerte ahora viene contra Cruzeiro, donde se pueden reivindicar", comentó Rivas a este medio.

"Es doloroso perder los clásicos, pero lo que tienen que hacer es dar vuelta la página rápidamente, porque el jueves está un partido importante con Cruzeiro, y es tan importante como fue el clásico. Clasificar a octavos de la Libertadores debe ser la prioridad ahora para la U, sólo debe pensar en eso ahora", añadió Puyol.

Los azules recibirán a los brasileños el jueves (21:30 horas) en el recinto de Ñuñoa, por el Grupo E del torneo, luego de una dolorosa caída en el Superclásico.