Fabián Monzón se va de la U y Matías Rodríguez arregló su permanencia por un año más

Universidad de Chile vive la resaca post Superclásico, luego de perder nuevamente ante Colo Colo. Pero los azules tienen que olvidar rápidamente la derrota y concentrarse en el choque del jueves ante Cruzeiro, por la Copa Libertadores.

Sin embargo, en la interna del club siguen habiendo noticias, porque según averiguó El Gráfico Chile, Fabián Monzón tiene un pie afuera de los azules y Matías Rodríguez estiraría su vínculo con los azules, según contó un director de la concesionaria que administra a los laicos.

El zurdo termina contrato a mitad de 2018, y éste no sería renovado, porque en Azul Azul pretenden reforzar el plantel y utilizar la plaza de extranjero que dejará vacante el argentino ex Boca Juniors.

Por contrapartida, Rodríguez, de opaco rendimiento ante Colo Colo en el Nacional, extendería su contrato por un año más con la U, pese a que es uno de los más criticados por los hinchas, por su bajo nivel en los últimos duelos.

Horacio Rivas, ex jugador de los laicos, comentó la situación que atraviesan los dos laterales argentinos, señalando que los futbolistas no se pueden "eternizar" en un club.

"Hoy día la U tiene que replantearse muchas cosas. Para un equipo chileno, un equipo como la U, formador de jugadores desde antaño, no le da para tener dos laterales extranjeros. Yo lo digo abiertamente. Matías ha sido un jugador muy importante en la Sudamericana o cuando se ganaron cosas importantes en el club, pero no hay que dejar de lado, saber que todo se va terminando, va pasando y por más que uno pudiera eternizar a los jugadores no se puede. A mí me gustaría poder seguir viendo a Marcelo Salas o Leonel Sánchez pero no se puede. Sabe que son momentos que hay que explotar y aprovechar, pero hoy la U tiene que mirar con tranquilidad a quién y de qué forma quiere renovar. Ahí hay que tener los pies bien puestos con agua fría, y tener la tranquilidad de no tener la pasión del momento, para así tomar la mejor decisión", analizó el ahora comentarista.

Rodríguez no tuvo un buen clásico / Photosport

Otro que habló de las negociaciones de los marcadores de punta con la U fue Mariano Puyol, quien preferiría que ambos se mantuvieran en la tienda estudiantil, sin embargo, a la hora de apostar por uno de los dos, elige a Rodríguez, por su identificación con el club, y para que así les entregue su experiencia a los juveniles.

"A uno le gustaría que se quedaran los dos, pero esto siempre está marcado por los rendimientos. Yo creo que Matías es un jugador de la U, de muchos años, identificado y creo que es importante que se quede, no sólo por lo que entrega en la cancha, sino por lo que pueda transmitir de la U para los que vienen en los planteles más abajo", sostuvo Puyol.

Lo cierto es que uno sigue y el otro deberá buscar nuevos horizontes.