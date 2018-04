El fuerte respaldo que le entregaron Hoyos y Herrera a Beausejour en su día más difícil en la U

"Acepto el rechazo y me hago cargo, ya que le he expuesto a la dirigencia que revise mi contrato y si es necesario que se ponga término a esto, no tengo problemas en dar un paso al costado con costo cero".

Con esas palabras el lateral izquierdo de Universidad de Chile Jean Beausejour, ponía en entredicho su continuidad en los azules, luego de su expulsión en el Superclásico ante Colo Colo, y su pelea con su compañero Mauricio Pinilla.

El zurdo enfrentó a los medios el día después del partido, asegurando que podría partir del club. Sin embargo, Bose no estuvo solo en su día más triste en los universitarios.

Esto porque el experimentado jugador recibió el respaldo de su jefe directo, el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, quien lo acompañó en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul, gesto que demuestra que tiene su apoyo.

Pero Hoyos no fue el único que acompañó a Beausejour, porque también apareció el capitán y referente del plantel, Johnny Herrera, para demostrar que el resto de sus compañeros apoyan al ex jugador de Colo Colo.

Además, el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, también estaba en el lugar y tras las palabras del lateral, señaló que pretenden que no se mueva del equipo y que se respete su contrato.

Los días de Bose son los más duros desde que llegó a la U, pero no está solo.