Trastienda azul del Superclásico: un descontrolado Johnny Herrera buscó sin descanso la roja para el Mago Valdivia

Universidad de Chile cayó 3-1 frente a Colo Colo este domingo en el Estadio Nacional y alargó una mala racha sin ganarle a Colo Colo por el torrneo local. La caída que dañó al interior de varios integrantes del plantel azul, generando un descontrol generalizado que provocó varias cosas tras bambalinas.

Johnny quería a Valdivia expulsado

En la tónica de generar una continuación de juego, el árbitro Roberto Tobar permitió que el Superclásico se jugara rápido, a pesar de la gran cantidad de faltas cometidas en el Estadio Nacional. Un estilo que no le gustó nada a Jorge Valdivia, quien tras caer cerca del área azul en el primer tiempo, se quedó mucho tiempo en el suelo y tras un rato decidió aplaudir irónicamente al juez por su cometido en el partido. Ese gesto lo evidenció Johnny Herrera, quien descontroladamente le pedía al juez de línea para que le avisara a Tobar de lo que hacía el Mago y así conseguir la expulsión. Sin embargo, no encontró respuesta ahí ni tampoco en el entretiempo, cuando fue personalmente a hablar con el árbitro pero sin el éxito que él buscaba encontrar.

Heller apareció mudo

El presidente de la concesionaria que administra a la U, Carlos Heller, estuvo ausente de la Junta de Accionistas Ordinaria que tuvo Azul Azul el pasado miércoles debido a un problema en su vuelo desde Estados Unidos a Chile. Además, el mandamás de los laicos tampoco estuvo presente en el Banderazo y recién este domingo se dejó ver públicamente. Pese a eso, y tras la derrota sufrida por su equipo, decidió guardar silencio ante los medios.

El paternal saludo de Heller con Maturana

El ex mediocampista y canterano de Universidad de Chile, Nicolás Maturana, estuvo presente en el Estadio Nacional para el Superclásico frente a Colo Colo, pero con la indumentaria del Cacique, su actual club. Pese a eso, y al no ser citado, el ex jugador universitario saludó a su ex jefe, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, quien paternalmente saludó a una de sus apuestas que no dio frutos.

Los delfines se ahogaron

Los hinchas de Universidad de Chile se burlaron durante toda la semana de Colo Colo por su caída ante Delfín en la Copa Libertadores. En el partido que jugaron la semana pasada ante Curicó Unido y en el Banderazo, los fanáticos se encargaron de mostrar cétaceos inflables para burlarse de su archirrival. Como era de esperar, para el Superclásico aparecieron los delfines, pero las burlas de nada sirvieron y los locales terminaron lamentando una dura derrota.

Las burlas de nada sirivieron / imagen: Agencia UNO

Bose le negó minutos a Guerra

El delantero juvenil estaba listo para ingresar y recibía instrucciones de Guillermo Hoyos a la par de Franz Schultz. Sin embargo, y con la expulsión de Jean Beausejour, el jugador formado en Cobreloa tuvo que quedarse en la banca para ver cómo su equipo se adaptaba al partido. Minutos después, cuando su equipo necesitaba gol, lo utilizó.

Lolo se sumó al descontrol

Cuando los ánimos en el Nacional estaban hirviendo al máximo, y cuando la U más lo necesitaba, Lorenzo Reyes fue a buscar un balón para reanudar rápidamente el partido. Ahí el volante de los azules se encontró con Óscar Opazo a quien le propinó un codazo que le significó la expulsión directa para el juez Roberto Tobar. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido con Beausejour, Reyes se fue con aplausos incesantes de la barra de Los de Abajo antes de abandonar el túnel.

Clásico de playstation con Viñasur

En la entrada del sector preferencial, la U dispuso de dos consolas de Playstation con el juego FIFA18 para sus hinchas que llegaran más temprano se pudieran divertir. Sin embargo, varios fanáticos querían adelantar el Superclásico frente a Colo Colo, pero no podían debido a que el archirrival fue reemplazado en ese juego por un equipo llamado Viñasur.

Previa de memorias con Rivarola y Socias

En las horas previas al partido, los ídolos azules Diego Rivarola y Jorge Socias animaron a los hinchas que llegaban al Nacional recordando sus grandes hazañas en Superclásicos y sobre todo sus buenos pasos por la U. Mientras que a Gokú se le rememoraron sus goles a Colo Colo, al Lulo se le destacó por los títulos de los ’90.