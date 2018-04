Aníbal Mosa vivirá una jornada clave en Junta de Directorio de ByN donde podría perder la presidencia

Una intensa jornada se vivirá a partir de las 11:00 horas en la Casa Alba, ya que se llevará a cabo la reunión anual de Junta de Accionistas donde el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa entregará el balance de la concesionaria durante el año 2017.

Además, se llevará a cabo la reunión de directorio donde el mandamás podría perder el cargo, aunque a diferencia del año pasado, llega con mayor respaldo y la lucha de poder no ha sido tan evidente.

Si bien, el fracaso en la Copa Libertadores donde son colistas del Grupo B con un punto y la renuncia de Pablo Guede, la cual lograron revertir los jugadores, podría jugarle en contra, el puertomontino también está cansado y pensaría en dar un paso al costado.

Esta situación podría afectar también al primer equipo, esto porque en caso de que Mosa no siga como presidente, el entrenador Pablo Guede podría renunciar de manera indeclinable al cargo.

Sin embargo, el escenario mejoró tras vencer a Universidad de Chile en el Superclásico y pese a que el miembro del Club Social y Deportivo, Daniel Morón no descarta asumir el cargo.

Mientras que por el lado del bloque de Leonidas Vial, Jaime Pizarro es la carta que toma fuerzas para ser el nuevo presidente de ByN, no obstante, no cuenta con el apoyo de todos y no le alcanzarían los votos.

Eso sí, Pizarro podría integrar una de las comisiones (fútbol o de gestión), ya que podría contar con el apoyo del Club Social para que ingrese a una de las comisiones.

Jornada que en el papel asoma tranquila, pero en Colo Colo y Blanco y Negro, nunca está todo dicho…