Arturo Salah apuntó contra Orión por insultos racistas a Beausejour: "Es un tema desagradable"

Para nada de bien se tomó el presidente de la ANFP, Arturo Salah, la actuación de los jugadores de Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico jugado el pasado domingo y que terminó con tres jugadores expulsados.

El timonel del organismo con sede en Quilín reprochó duramente a los futbolistas por su actitud dentro de la cancha. "El partido fue muy disputado, a veces hubo poca cooperación y esperamos que eso se mejore. Todos los protagonistas tienen que ayudar para que sea un mejor espectáculo", comentó Salah en conversación con el CDF.



"Jugadores, dirigentes, entrenadores, tenemos que todos cooperar para que el ambiente sea lo más sano posible… Hay declaraciones, hay críticas que no ayudan, tenemos que proteger esta actividad", agregó el ex DT quien felicitó a los hinchas por su comportamiento: "En un clásico que en la cancha fue bastante complicado, no se produjo ningún evento de violencia en el estadio o fuera del estadio. Eso es muy positivo", enfatizó.

Respecto a los posibles insultos racistas que habría lanzado el portero Agustín Orión en contra de Jean Beausejour, Salah golpeó la mesa: "Es un tema desagradable. Todo tipo de discriminación para nosotros es muy negativa y de hecho hemos sido víctimas de eso".