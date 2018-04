Con salida a costo cero y un sinfín de disculpas: las 24 horas más difíciles de Beausejour en la U

La expulsión sufrida en el Superclásico del pasado domingo en el Estadio Nacional, fue uno de los momentos más difíciles que ha vivido Jean Beausejour en el fútbol profesional. El lateral protagonizó un entrevero de palabras con el arquero de Colo Colo, Agustín Orión, lo que le significó la segunda amarilla para el juez Roberto Tobar.

Ante eso, el zurdo se quedó reclamando por su cartulina roja y ahí su compañero Mauricio Pinilla lo instó a que saliera rápido de la cancha, ya que el error ya estaba hecho y ellos necesitaban igualar el partido que estaba 2-1 a favor del archirrival. Pese a eso, esa reacción del ariete no le gustó nada a Bose, quien lo golpeó con la cabeza, y luego las emprendió contra el público.

Luego de su expulsión, Beausejour abandonó a los 10 minutos el recinto de Ñuñoa y en la tarde tuvo una conversación privada con Ronald Fuentes. Ahí el futbolista le dijo al directivo que ponía su "cargo a disposición y permitía una salida a costo cero" si es que el club lo estimaba pertinente, según lo confesado por el mismo jugador ante los medios.

"Cuando uno quiere tomar este tipo de decisiones o le dices a tu empleador que tomes este tipo de decisiones uno pone todo a la balanza y el clásico marca algo con el hincha que es insalvable y por lo mismo, expuse dar un paso al costado", expuso Beausejour.

Con esa petición sobre la mesa, y durante una reunión con varios directores de Azul Azul, los dirigentes le pidieron al seleccionado chileno que bajara las revoluciones con respecto al tema, que entendían su convulsionada reacción, pero que no debía repetirse nuevamente, sobre todo pensando en los ambiciosos objetivos que tienen de cara al Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Fuentes dice que Beausejour seguirá en la U / Photosport

En esa comitiva también acordaron que no habría sanción disciplinaria ni económica para el defensor, pero que su contrato sería reevaluado a mediados del 2018 y con los resultados, su rendimiento personal y lo expuesto por él mismo en esa reunión sobre la futura mesa de negociación.

"Jean (Beausejour) tiene contrato hasta fines de este 2018 y hay tiempo para todo, lo importante es que él y el plantel estén tranquilos en lo futbolístico que trae esta semana. Vamos a ver cómo va todo, ahora queremos que él esté tranquilo y siga disfrutando lo que le corresponde con la institución, además no habrá sanción económica", declaró el gerente deportivo, Ronald Fuentes.

Disculpas y más disculpas

Antes de enfrentar a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul, Beausejour le pidió disculpas por su actitud a los compañeros con los que no había hablado el día anterior y expresó su pesar por lo que tuvieron que sufrir en cancha, tanto él, como el cuerpo técnico de Ángel Guillermo Hoyos.

Debido a que el ex Colo Colo habló por teléfono con el entrenador argentino y con jugadores como Johnny Herrera, en la tarde después del partido con Colo Colo, tanto el DT como el capitán universitario le entregaron su respaldo, e incluso fueron a apoyarlo tras bambalinas durante su conferencia en el CDA.

Herrera y Hoyos llegaron a apoyar a Beausejour tras bambalinas / Photosport

Con todo eso hecho, Beausejour consideró que faltaba pedirle perdón a los hinchas y a través de los micrófonos agachó la cabeza para reconocer su error. "Acepto el rechazo del hincha y me hago cargo, ya que le he expuesto a la dirigencia que revise mi contrato y si es necesario que se ponga término a esto, no tengo problemas en dar un paso al costado con costo cero", manifestó el ex Wigan.

La U deberá enfrentar este jueves (21:30 horas) a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2018, y ahí Hoyos espera contar con Bose, uno de sus titulares indiscutidos y de quien espera una reivindicación en cancha, para así sanar todos los males de sus peores 24 horas vistiendo la camiseta azul.