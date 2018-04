Herrera pide respeto por Beausejour: "Si hay pifias de los hinchas de cartón contra él, nos perjudican a todos"

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la infinidad de polémicas que sucedieron durante y después del Superclásico frente a Colo Colo del pasado fin de semana, destacando el caso vivido por Jean Beausejour.

Según el arquero de los azules, su conflicto en cancha con Mauricio Pinilla ya es algo "solucionado" y criticó a los fanáticos de la U que anunciaron pifiar al lateral izquierdo para el duelo frente a Cruzeiro.

"Soy el segundo jugador más grande de acá y nunca he visto algo parecido, si lo pifean serían hinchas de cartón y de redes sociales, que se creen dueños de la verdad y son patéticos. Muchos de esos gallos no han ido al estadio y no son de la U", sentenció Herrera en conferencia de prensa.

"Un compañero está tocado y deben estar todos para apoyar a Jean, que jugará por la banda y yo pido que los alienten porque si existen pifias de los hinchas de cartón a Jean nos perjudicamos a nosotros mismos", indicó.

En esa línea, el portero y referente de la U agregó que "lo que pasó con Jean fue un lapsus que todos hemos tenido, un minuto de descontrol en la vida y con Mauricio se conversó, lo conversamos todos. Ahora estaban todos abrazados ahí dentro. Uno se agarra a coscachos y hay que tomarlo de la misma forma. Hubo un conflicto, pero está 1000% solucionado. Hay una herida que hay que sobrellevarla, pero estamos enfocados 1000% en lo que es el jueves".

Por otra parte, y consultado por si el pasado albo de Beausejour influye en el odio del hincha, Herrera señaló que "es raro porque (Marcelo) Salas se probó en Colo Colo, Leonel Sánchez también jugó en Colo Colo, y son sólo situaciones que te marcan pero no influyen tanto".