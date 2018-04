Kun Agüero enciende las alarmas a menos de dos meses del Mundial

El delantero argentino Sergio Agüero se sometió a una artroscopia en una de sus rodillas a falta de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo.

Agüero informó sobre la cirugía el martes mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, sin mencionar plazo alguno sobre cuándo podrá volver a jugar.

“Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas”, escribió en la red social.

Agüero se perdió casi todos los partidos de su club Manchester City en marzo debido a una dolencia en la rodilla izquierda, lo que mermó las opciones del equipo de Pep Guardiola en el último tiempo.

Ingresó como suplente en la derrota 3-2 ante Manchester United el 7 de abril y también durante la segunda mitad del partido del City en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Liverpool, tres días después.

Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 17, 2018