Mosa se va y deja la continuidad de Guede en manos de Ruiz-Tagle: "Le entregué su teléfono para que lo seduzca"

Aníbal Mosa dejó la presidencia de Blanco y Negro, tras la junta de directorio de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo. El ahora ex timonel, dijo que la continuidad de Pablo Guede depende de la nueva regencia de Gabriel Ruiz-Tagle.

"No se pudo conversar de ningún proyecto, solo se designó el presidente y el nuevo vicepresidente. Si llegan a acuerdo para que deje la banca eso será tarea de Gabriel, yo le entregué el teléfono de Pablo Guede para que lo pueda seducir para que se quede", dijo Mosa sobre la opción de Guede.

En esa línea, dijo que "no lo sé, tienen que preguntárselo a él, yo lo voy a llamar ahora y contarle lo que pasó, el resto lo verán ellos. Tenemos un partido este sábado, para seguir, ojalá que la nueva directiva para que pueda persuadir a Pablo para que siga este primer semestre".

"No sé si quiere seguir, lo llamaré (a Guede) para decirle lo que pasó y espero que se sienten con él hoy mismo. Lo que más me preocupa es que el trabajo de los jugadores no influya", indicó.

Además, expresó que "le voy a pedir (a Guede) que haga un esfuerzo y escuche, luego de eso tomará una decisión de las nuevas autoridades. Es un tema que tiene que ver el nuevo presidente, la nueva gente que controla la mesa y si es que le gusta".

"Debería tomarse una decisión de acuerdo a las nuevas autoridades, no se si a ellos les gusta su forma de jugar, su forma de actuar, lo tendrá que ver la nueva gente que maneja a Colo Colo, si encaja en el gusto futbolístico de ellos", comentó.

Se va agradecido

Al momento del adiós, Mosa expresó que "estoy agradecido por el tiempo que estuve al mando de la institucoión mas grande del país, con la honradez de haber dejado lo mejor que pudimos hacer".

"Ganamos varios títulos, ganamos muchos clásicos, el archirrival no nos pudo ganar nunca, pero estamos tristes porque teníamos ganas de seguir, pero las cosas son así, hay un tema político, se juntaron empresarios más poderosos que yo para sacarme, no hay más lógica que eso", reclamó.

Y de la forma en que se va, el ex timonel expresó que "me sorprendió, pero esto se estaba fraguando hace meses, le dije a Gabriel que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos los colocolinos, ojalá se cuiden los sindicatos y los trabajadores de este club".

Por último, se mostró abierto a vender sus acciones a la Corporación, dijo que se abstuvo de votar por el nuevo presidente ya que su sufragio no tenía valor: "Estaba pelado el chancho desde antes". Y además, indicó que espera que "no se ocupe a Colo Colo como un botín de guerra".