Voltereta en WWE: The Undertaker va a luchar con Rusev en Greatest Royal Rumble

Sorpresa total en la WWE, ya que la semana pasada se anunció que The Undertaker enfrentará a Chris Jericho en una Lucha de Ataúd en el Greatest Royal Rumble el viernes 27 de abril, que se realizará en Arabia Saudita.

Originalmente, la Lucha de Ataúd iba a ser entre El Hombre Muerto y Rusev. Sin embargo, Lana, quien originalmente había apoyado a su marido, recientemente tuiteó que no le iba a dar permiso a su hombre para competir en esta peligrosa batalla.

BREAKING: The #Undertaker will now battle @IAmJericho in a #CasketMatch at @WWE Greatest Royal Rumble on Friday, April 27! #WWEGRR https://t.co/Qk4B4jxovh

— WWE (@WWE) April 12, 2018