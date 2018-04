¿Se acabó el año sábatico? Luis Enrique lidera la lista de candidatos del Arsenal para reemplazar a Wenger

"Después de considerarlo y haberlo discutido con el club, he sentido que es el momento justo para apartarme a un lado al final de esta temporada". Con estas palabras y después de 22 años al mando del club, el técnico Arsene Wenger oficializó su salida del Arsenal tras los opacos resultados que la ha obtenido durante las últimas temporadas en las diversas competencias del fútbol europeo.

Una vez comunicada la decisión del estratega, los medios ingleses pusieron sobre la mesa los principales candidatos para reemplazar al francés, una verdadera institución de los Gunners.

Uno de los que suena más fuerte en el Arsenal es el técnico español Luis Enrique quien de acuerdo a lo que informa el diario The Independent, ya habría recibido una oferta informal de parte Raul Sanllehi, director de fútbol del club.

"Sanllehi trabajó en Barcelona mientras Enrique todavía estaba a cargo y mantiene una excelente relación con el español de 47 años, que ha estado en un año sabático desde que salió del Camp Nou. Sin embargo, las primeras conversaciones han llevado a Enrique a pedir un salario a la par de lo que gana actualmente Wenger, aunque los Gunners son cautelosos de darle un trato tan lucrativo", afirmó el medio en su edición de este viernes.

Pero el ex Barcelona no es el único en la órbita del Arsenal. Antes de presentar su renuncia, Wenger no tuvo problemas en decir el nombre del técnico que le gustaría que lo reemplazara: Patrick Vieira, ex jugador de los "Gunners" y actual entrenador de New York City FC.

"Está trabajando en Nueva York y trabaja para Manchester City, pero es una persona que tiene el potencial para entrenar un día al Arsenal, sí. He seguido su carrera como entrenador y creo que lo está haciendo muy bien. Sin embargo, hay muchos exfutbolistas de Arsenal que tienen el potencial, el conocimiento y la inteligencia para hacerlo", apuntó Wenger.

Como último candidato aparece es Mikel Arteta, quien además de haber sido ex jugador del Arsenal, es actual ayudante técnico del Manchester City de Pep Guardiola. El único problema que debilitaría su llegada al ex equipo de Alexis Sánchez es su nula trayectoria como entrenador de primera división en Inglaterra.

Otros nombres que ha sonado en los medios ingleses son Thierry Henry, Rafael Benítez, Carlo Ancelotti, Joachim Löw o Leonardo Jardim.