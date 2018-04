¿Quién lo para? Nadal no se despeinó para barrer con Thiem y avanzar a semis de Montecarlo

El tenista español Rafael Nadal (1º) no tuvo piedad con el austriaco Dominic Thiem (7º) a quien barrió por un contundente 6-0 y 6-2 en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El mejor rankeado del planeta dio cátedra de su buen nivel sobre arcilla y dejó en evidencia su óptima condición física a ganar 9 juegos seguidos. Después de abrochar el primer set por 6-0 llegó a estar 3-0 en el segundo.

Gracias por el apoyo. Merci pour le soutien. Thanks for the support!

Gran partido hoy! Muy contento de estar en semifinales 🙂 #Vamos pic.twitter.com/gyizmH98tR

