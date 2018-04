Colo Colo olvidó a Pablo Guede con un triunfo ante Temuco y un Paredes Bicentenario

Colo Colo tuvo una de las semanas más ajetreadas de los últimos años, luego de que se realizara un cambio en la presidencia de la concesionaria Blanco y Negro y también se confirmara la renuncia de su técnico Pablo Guede. La llegada de Gabriel Ruiz-Tagle al mando de los albos, hizo que el ahora ex DT del Cacique decidiera renunciar y por eso se decidió que Agustín Salvatierra sería el técnico interino, pensando en el duelo ante Deportes Temuco de este sábado.

Un duelo en que los de Macul pudieron dominar durante casi todo el compromiso, y que permitió que consiguieran el triunfo 1-0 ante la escuadra visitante en el Estadio Monumental. A pesar de no contar con Jaime Valdés por molestias físicas, el volante César Pinares demostró con creces la confianza que depositaron en él, y con un gran partido logró posicionarse como una de las figuras del Cacique esta tarde.

El ex Unión Española, de hecho, confió en el goleador Esteban Paredes y cuando lo vio corriendo hacia el área del arquero Jose Gamonal, no dudó en hacer un globo y que la pelota llegara a los pies del capitán albo, quien sin dudas remató al arco, venció al meta temuquense y puso el 1-0 transitorio a los 40'. Sin embargo, el goleador no pensaba quedarse con eso, y cuando el partido ya terminaba, el mismo atacante cerró la victoria 2-0 a los 94'.

Con esos dos tantos, eso sí, los albos no sólo consiguieron tres puntos de oro en su búsqueda por el liderato de la tabla de posiciones, sino que también coronó la celebración de 201 goles convertidos por Paredes jugando por la Primera División de Chile.

Además de ese logro histórico en la carrera del atacante del Popular, los de Macul lograron dejar atrás una semana muy movida en lo administrativo, donde también se mezclaron las polémicas que había dejado el convulsionado Superclásico frente a Universidad de Chile del pasado domingo.

Con este resultado, los albos sumaron 19 unidades en lo que va disputado del torneo nacional, se ubicaron en la tercera posición de la tabla y le respiran en el oído a Universidad Católica y a la U, pensando en quitarles el liderazgo de la liga local.