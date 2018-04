La sentida autocrítica de la U tras la humillante caída ante La Calera: "Pedimos disculpas a la gente"

Luego de la histórica goleada por 6 a 1 sufrida por la Universidad de Chile a manos de Unión La Calera, Ángel Guillermo Hoyos se mostró decepcionado y dolido por el abultado resultado a solo días de enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores.

"Es un golpe muy duro, y tratar de recuperarse porque tenemos un partido muy importante (frente a Cruzeiro). Hoy nos fue muy mal, y estamos todos muy dolidos. No lo esperábamos, y vinimos a hacer un partido para llevarnos los puntos, no lo hemos logrado y pedirle disculpas a la gente y a todo lo que es el club", dijo en conferencia de prensa.

"Internamente sacaremos las conclusiones, y realmente cerrar esto con una disculpa, ya que realmente no lo esperábamos, no estaba dentro de los papeles nuestros. Son cosas que ocurren y que hay que afrontarlas", añadió.

Sobre si la goleada pasó por haber jugado con un equipo mixto, señaló: "Es un equipo con jugadores importantes, hay que darle virtud también al rival jugó muy bien. Se encontró con oportunidades favorables, y lo que llegaron se concretó, pero los chicos no tienen nada que ver. Es un partido en el cual se presentó así que hay que pasarlo rápido".

Acerca del análisis, sostuvo: "Analizarlo públicamente es difícil, porque hay un resultado de 6 a 1, entonces estamos todos dolidos, como lo que nos pasó en el clásico (la derrota ante Colo Colo). Es algo que no esperábamos ante situaciones favorables que tenemos en la Copa (Libertadores)".

"Tratar de superar eso va a ser complicado, porque ha sido un golpe inesperado", cerró el estratego de los azules.

Pinilla: "Hoy no vinimos, no estuvimos"

Más duro en la autocrítica fue Mauricio Pinilla. El autor del único gol azul no se guardó nada para analizar con severidad el pobre desempeño de su equipo en el Lucio Fariña.

"No haremos un análisis técnico ni táctico de un partido como este. Solo decirle a la gente que hoy no vinimos, no estuvimos. Me siento absolutamente responsable por esta derrota dolorosa, asumo la responsabilidad. No culpar a los mas jóvenes o los que vienen jugando menos, creo que esta es responsabilidad de los mas grandes", agregó.

Sobre el ánimo del plantel de cara al partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, sostuvo: "En momento en el que está la U, no hay momento para lamentarse, bajar los brazos, ni la cabeza. Hay que asumir la responsabilidad como hombres que somos y dar vuelta la página, que es un partido fundamental y nos estamos jugando el semestre".