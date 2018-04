La UC otra vez ganó con lo justo y se aleja como sólida puntero del Campeonato Nacional

Universidad Católica no encandila, es cierto. Si quiere, puede hasta jugar feo. Pero es contundente cuando tiene que serlo y eso le ha permitido seguir siendo el líder del torneo, cada vez con más ventaja sobre sus perseguidores.

A los pupilos de Beñat San José no les sobra nada y les basta una clara para marcar y ser puntero. Le pasó a los 79', cuando David Llanos aprovechó una pelota suelta en el área de Audax Italiano y clavó un remate que puso el 1-0 de la franja ante los itálicos. Y ya está: la UC seis arriba de la U.

No fue fácil, por lo demás. Los floridanos aguantaron el leve chaparrón del inicio del partido para dominar en el primer tiempo, aunque sin claridad. Y como no hubo peligro en los ataques forasteros, los cruzados esperaron, lo que puede ser la gran virtud del equipo de San José: no volverse locos, sino que madurar el partido.

Ayudó también que en el segundo tiempo el zaguero Manuel Fernández fue expulsado por doble amarilla a los 58'. Audax dejó el ataque, privilegió el eventual punto rescatado que daba un poco de respiro y entregó la cancha a una UC de poco vértigo pero que acechaba, esperando el momento propicio.

Ese momento llegó a los 79', cuando Llanos, que ingresó cinco minutos antes, le entraba con un remate fuerte al arco de Nicolás Peric tras una serie de rebotes entre el cruzado Andrés Vilches y el itálico Osvaldo Bozzo, después de las fallas coloniales por sacar la pelota del área.

De contra pudo marcar el 2-0 en tiempo añadido, pero Llanos no llegó al centro de Vilches.

A la UC no le sobra nada; tampoco le falta y eso la tiene en la punta del torneo. Más sólido que nunca y más lejos de todos.