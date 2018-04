Mourinho y la adaptación de Alexis en el United: "Quiero que Sánchez esté estable"

Jose Mourinho se manifestó conforme por la victoria del Manchester United frente al Tottenham por FA Cup. Y es que pese a la eliminación en octavos de Champions y a la liga perdida a manos del Manchester City, Morinho declaró que "la temporada será buena", independiente del resultado de la final.

“Si acabamos segundos y hacemos un curso mejor que Liverpool, Tottenham, Chelsea y Arsenal será positivo. Acabaríamos sólo por detrás de un equipo intocable y habiendo conseguido más puntos, ganado más partidos, marcado más goles y recibido menos que el año pasado” señaló.

Y una de las figuras del encuentro fue Alexis Sánchez, quién anotó un gol tras pase de Paul Pogba y le entregó una asistencia a Ander Herrera, lo que le valió ser el mejor jugador del compromiso.

Sobre el chileno, Mou indicó: "Le dije a Alexis lo mismo que le dije a Paul Pogba un par de semanas atrás. No puedo esperar que mis jugadores sean los hombres del partido todos los partidos. No puedo esperar que anoten goles todos los partidos. No puedo esperar de ellos de ser perfectos cada partido. Lo que espero que un nivel que no vayan por abajo, y es el nivel de las cosas básicas del juego"

"Si haces las cosas básicas del juego y luego en algunos partidos tu talento aparece y marca la diferencia, está bien, no estoy esperando a Alexis en el próximo partido anote nuevamente y sea el hombre del partido y así. Quiero que Alexis esté estable, pienso que la próxima temporada obviamente le dará mucho mejores condiciones para ser un jugador top para nosotros", complementó el estratega.

Ahora al United solo que queda la final de la FA Cup y cuyo rival será el Chelsea, que venció 2-0 al Southampton.