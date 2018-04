Figura del Ballet Azul: "Venden la pomada y comparan a jugadores de la U con Barcelona... estamos haciendo el soberano ridículo"

Sergio Navarro es toda una institución en el fútbol chileno. El otrora lateral izquierdo fue capitán de la selección nacional en el Mundial de 1962, y jugador del histórico Ballet Azul de Universidad de Chile, es por ello que con propiedad puede hablar del delicado momento del cuadro laico.

El ex zaguero no tuvo piedad para criticar al equipo de Guillermo Hoyos, a quien apuntó directamente luego de la goleada que le propinó este domingo Unión La Calera, por 6-1. El también ex entrenador criticó las comparaciones que suele hacer el argentino entre sus jugadores con los de FC Barcelona.

"Uno que jugó al fútbol no se lo explica (lo que pasó en Quillota). La U jugó su anterior partido el jueves pasado, y me va a decir que no puso a los titulares el domingo pensando en este jueves por qué están cansados. ¿Acaso están subiendo el Himalaya? En dos o tres días un jugador profesional tiene que estar en condiciones físicas para enfrentar otro partido. No nos vendan más la pomada, eso es lo que más furia me da. Venden la pomada y después comparan a los jugadores con los del Barcelona. Estamos haciendo el soberano ridículo en el fútbol chileno", señaló Navarro a radio Cooperativa.

El mundialista siguió criticando al elenco azul, y cree que una posible victoria ante Cruzeiro por la Copa Libertadores no hará olvidar la mancha del pasado domingo.

"No creo que una victoria en Brasil haga olvidar esto, porque esta derrota ya quedó en los anales del fútbol chileno. Van a pasar 10 años más y le van a sacar a los hinchas de la U que La Calera les hizo seis. Estas cosas no se olvidan. En el año 61 nosotros salimos de vacaciones, volvimos y a los dos días nos enfrentamos a Millonarios. Perdimos por 6-1 igual que el del domingo y eso a pesar de los años que han pasado a mí no se me ha olvidado, ni se me va a olvidar mientras viva, porque los azules somos así. Nos dolió hasta el alma", agregó el histórico.

La U quiere lavar heridas el jueves ante el poderoso Cruzeiro, desde las 19:15 horas en Belo Horizonte.