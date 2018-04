Valdivia descarta "condicionar" la llegada del nuevo DT de Colo Colo: "Por favor, déjense de huev..."

"Hay rumores de que podría entrenar Borghi y a mí no me gustaría que Jorge estuviera con él. No me gustaría personalmente, no me pongo en la situación de él. Encontré muy mala leche a él y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él. No se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos, ojalá que no lleguen", con estas palabras Daniela Aránguiz, esposa de Jorge Valdivia, se refirió a los problemas que tendría el volante con la llegada de algunos integrantes al nuevo cuerpo técnico de Colo Colo.

En medio de las negociaciones que trajeron a Héctor Tapia de regreso al Monumental, y quien tiene como PF a Hernán Torres, Valdivia utilizó sus redes sociales para así bajarle el perfil a las declaraciones de su esposa y confirmar que a pesar de los problemas del pasado en la Selección, él no pondrá condiciones para la llega de alguien.

"No he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador, así que déjense de webiar con el tema", comenzó explicando el jugador.

El relato continuó de la siguiente forma: "Con el entrenador que llegue tendré el mismo compromiso que demuestro hasta ahora y punto. Si mi mujer habla lo que habló, lo dice a título a personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años".

Vale la pena recordar que los conflictos entre Claudio Borghi, Hernán Torres y Jorge Valdivia se arrastran desde el polémico episodio del "Bautizazo", donde los dos primeros personajes estaban al mando de la Roja en ese momento y decidieron desvincular al jugador por la celebración desmedida que tuvo durante una fiesta familiar.