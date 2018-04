Klopp se rinde a Salah en la Champions: "No es coincidencia lo que hace, menos mal que lo tenemos nosotros"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, llenó de elogios a su estrella Mohamed Salah, que nuevamente tuvo una actuación notable en la goleada 5-2 ante la Roma por la semifinal de ida de la UEFA Champions League.

"Su actuación fue increíble, sobresaliente. Él tiene un impacto tremendo para nosotros. El primer gol fue de genio, hizo varios así antes y creo que no es coincidencia", dijo Klopp sobre el egipcio.

En esa línea, expresó con algo de ironía por el interés que ha generado en otros clubes que "menos mal que lo tenemos nosotros".

Además, por el cambio de Salah que realizó cuando Liverpool ganaba 5-0, el DT alemán dijo que "si alguien me quiere decir algo, porque nos hicieron dos goles y la razón fue porque cambié a Salah, puede que esté de acuerdo".

"Creo que su papel no es defender y eso queríamos al final, siempre es una amenaza en el contragolpe, pero tenemos muchos partidos y no puede estar siempre en el campo. Está en gran momento y quiere jugarlo todo, pero si al final se lesiona, hubiese sido un error no haberlo cuidado", dijo.

Del partido, Klopp afirmó que "hicimos 80 minutos perfectos, pero nos castigó un error defensivo que Dzeko aprovechó y un penal que no fue. Me hubiera ido más contento con un 5-0 o un 5-1, pero todos estamos de acuerdo en que un 5-2 es un grandísimo resultado. Antes del encuentro no pensé que fuera posible".

"Los chicos lo hicieron muy bien y ahora intentaremos ganar también en Roma. Marcamos cinco goles pero podríamos haber anotado muchos más. Sé que ahora no parece un resultado tan bueno, al haber recibido dos goles en los últimos minutos, pero mañana veremos que es muy positivo", indicó.