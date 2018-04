Árbitro que cobró el polémico penal para Real Madrid ante Juventus dirigirá a Alexis en la final de la FA Cup

Las semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Juventus fueron polémicas, sobre todo la revancha, cuando el árbitro inglés Michael Oliver cobró un dudoso penal para los merengues, cuando se jugaban los descuentos, lo que le dio la clasificación a los españoles.

Tras el hecho, el réferi recibió un fuerte respaldo de la Federación Inglesa, porque fue designado para la final de la FA Cup, que disputará el Manchester United de Alexis Sánchez ante Chelsea.

"Me sentí muy orgulloso cuando recibí la llamada en la que me comunicaron la noticia. Dirigir una final de FA Cup no es algo que te imagines cuando empiezas en esto. Pero según avanzas en tu carrera te lo marcas como objetivo, aunque sabes que será complicado", señaló el juez en el sitio oficial de federación.

Oliver dirigirá las acciones el 19 de mayo en Wembley, cuando el chileno y compañía salgan a buscar el título del certamen más antiguo del mundo.