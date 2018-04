Racismo en México: Árbitro acusa que no lo dejan dirigir en la Liga MX por ser un "pinche negro”

Una durísima acusación de racismo sacude al fútbol mexicano, luego que el árbitro de la Liga MX Adalid Maganda asegurara que la Comisión de Árbitros no lo dejan dirigir por su color de piel.

El juez denunció que el presidente de la comisión, Arturo Brizio; el encargado del área técnica, Jorge Eduardo Gasso, y Julio Escobar, auxiliar de Gasso, lo despidieron por ser un “pinche negro”.

"Hace como 15 días yo sí fui a preguntarles, tuvimos una reunión en su oficina, estaban Arturo Brizio, Jorge Gasso y Julio Escobar; fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, solo me daban excusas y le pregunté si era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente", señaló Maganda en conversación con La Afición.

Maganda aseguró que en dicha reunión lo trataron despectivamente por su ascendencia afroamericana. "Jorge Eduardo Gasso me dijo 'negro' en esa reunión: '¡Pues, por negro! ¿No ves tu color?'. El jueves me marcaron para decirme que ya no entro en planes para la Comisión de Árbitros; me marcó Julio Escobar, (dijo) que ya no entraba yo en planes para la siguiente temporada, que no me presentara ni a la Convención de Árbitros", disparó.

"¿Y tú, qué haces aquí pinche negro? Y se empezaron a reír Arturo Brizio y Julio, yo le pregunté por qué no he tenido actividad y argumenta Julio que por mi bajo rendimiento. ¡Cómo voy a tener bajo rendimiento si nunca me dieron juego desde que entraron ellos!”, agregó.

El afectado referí aseguró que en el fútbol existe “mucho racismo” por la Federación Mexicana diga lo contrario. "Ellos dicen que te lo dicen de desmadre, pero no es así, te lo dicen con dolo: 'Pinche negro, ¿y tú, qué haces aquí? Regrésate a tu tierra, Guerrero’”, acusó.