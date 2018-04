Tapia respaldó a Barroso en Colo Colo: "Es muy importante y acá hay que sumar a todo el mundo"

El nuevo entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, le entregó un importante apoyo al defensa Julio Barroso, quien no había sido considerado por el ex DT, Pablo Guede en su última etapa al mando de los albos.

Tapia, al ser consultado por la situación del "Almirante" fue claro en señalar que el zaguero está en sus planes y que tiene mucha importancia en su nueva etapa al mando del campeón chileno.

"Julio (Barroso) es muy importante, acá hay que sumar a todo el mundo. Julio tiene una importancia, como el más joven del equipo como (Iván) Morales o el Topo (Berríos). Si queremos tener resultado en una copa como la Libertadores y en el torneo, todo tiene que estar alineado, ir en una sola dirección para conseguir logros", dijo en primer término.

"No sé si es o no considerado en este momento, no sé si están lesionados o no, tengo que sentarme a conversar con ellos para saber quiénes están a disposición, porque lo importante es ganarle a Curicó este sábado", añadió Tapia.

Por último, el flamante entrenador dijo que "Julio es una persona y un jugador muy importante del plantel profesional, como todos, desde el más veterano al más viejo, lo que importa es sacar todo adelante, tanto en la Copa Libertadores como el torneo nacional".