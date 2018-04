El Pillo Vera tras reunirse con Blanco y Negro: "Si llega Tapia me parece extraordinario, porque es de Colo Colo"

Jaime Vera, candidato a la banca de Colo Colo, se reunió este martes con Blanco y Negro para analizar su posible arribo a la banca del Cacique en reemplazo del saliente Pablo Guede.

Tras la cita, el Pillo se refirió a lo ocurrido, aunque sin dar luces de si será el elegido por la concesionaria que dirige los destinos del cuadro colocolino.

"Fue una reunión para conocernos, fue para saber lo que pienso, presentamos nuestra forma de trabajo, no hablamos de proyecto, porque había directores que no me conocían", dijo Vera a la salida de la reunión.

"Todo fue para que conocieran lo que hago como técnico, mi historial, me hicieron preguntas que públicamente no voy a decir, una reunión muy amable y espero que salga todo bien", añadió.

Además, el ex entrenador de Deportes Iquique reconoció su competencia con Héctor Tapia por el puesto, señalando que "hay dos entrenadores en carrera y los dos son colocolinos. Si es Tapia (el elegido) me parece extraordinario, porque es del club y conoce la institución, me parece muy positivo, somos dos ex jugadores de fútbol que fuimos criados en Colo Colo".

Sobre la definición del nombre, Vera aseguró que "debe ser lo antes posible, por el tiempo, hoy debería definirse todo tras la reunión con Tito".

Finalmente, el ex seleccionado y ayudante de Claudio Borghi, descartó problemas con Jorge Valdivia por su anterior paso por la Roja. "Yo no tengo pendientes con nadie, la última vez que vi a Valdivia me regaló su camiseta y él accedió bien", indicó.