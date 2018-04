Carlos Villanueva y Ronnie Fernández se coronan como los mejores de la liga de Arabia Saudita

A más de 13.855 kilómetros hay dos chilenos celebrando: Esta semana, Carlos Villanueva y Ronnie Fernández fueron condecorados como el mejor jugador y el goleador de la liga de Arabia Saudita, respectivamente por su buen rendimiento durante la temporada 2017/2018. El ex volante de Audax Italiano fue doblemente premiado, ya que también se quedó con el premio al mejor mediocampista de la Temporada.

"Muy feliz de haber recibido este premio. Gracias a mis compañeros de equipo, al staff técnico y al club. Y lo más importante, gracias a mi familia, los amo. Ahora a terminar la temporada de la mejor manera. Solo un paso más, sólo un partido más", apuntó el jugador del Al-Ittihad a través de su cuenta de Twitter tras la ceremonia.

Very happy to have received this awards. Thanks to my team mates, to the all coaches staff and the club @ittihadclub.sa. And the most important thanks is for my family, love u ❤️. Now let’s finish the season in the best way, just one more step, only one game more. pic.twitter.com/ph1wL6SVDx

— Carlos Villanueva (@VillanuevaRoll) April 23, 2018