Alexis Sánchez se maravilla en Wembley: "Siempre hago goles, fue mi partido más perfecto en el United"

Si hay una sana costumbre que tiene Alexis Sánchez desde que llegó a Inglaterra esa es marcar goles en el histórico estadio de Wembley. Es más, el sábado pasado fue una conquista del delantero nacional la que le permitió al Manchester United eliminar al Liverpool para clasificar a la final de la FA Cup.

"¡La verdad es que hago goles siempre que juego en Wembley, he ganado varios trofeos allí con el Arsenal. Con Chile también anoté goles y eso significa mucho para mí. Wembley me trae buena suerte", afirmó el delantero nacional en entrevista con el sitio web del United.



Alexis también analizó el duelo ante el Liverpool y lo emocionado que está de sumar otro título en Europa, cuando el próximo sábado 19 de mayo, también en Wembley, enfrenten a Chelsea en la final: "estamos muy contentos de haber llegado a la final. Creo que el partido del sábado fue el más perfecto (ante Liverpool) que he tenido desde que me uní al United, y eso me hace muy feliz por lo que viene ".

Para finalizar, el goleador de la Roja respondió a las declaraciones de José Mourinho, quien afirmó que recién la próxima temporada se verá la mejor versión de Alexis.

"Creo que el United es un club con más historia y queremos ganar trofeos el próximo año, necesitamos seguir progresando. United es un gran club, al que todavía me estoy adaptando. Estoy ansioso por dar todo lo que tengo el próximo año y con el objetivo de ganar todo lo que pueda ganar ", cerró Alexis.