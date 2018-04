La carta de defensa que entregó Mosa al directorio de Blanco y Negro ante la auditoría que anunció Ruiz-Tagle

Cuando asumió la presidencia de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle anunció que realizarían una auditoría para investigar la perdida de más de tres millones de dólares durante la gestión de Aníbal Mosa al mando de la concesionaria que dirige Colo Colo.

Por lo mismo, en la junta de Directorio que se llevó a cabo en la Casa Alba, el ex presidente presentó una carta de cuatro carillas argumentando los gastos que realizó en los últimos años y que llevaron al déficit del monto antes mencionado.

"Le hice saber (a Ruiz-Tagle) que no me habían parecido muy bien sus palabras, pero también me dio a entender que no lo hizo con mala intención. Por eso y a raiz de múltiples crónicas con los tres mil millones de pérdidas, por lo que creí oportuno hacer una carta en la que se detalla en que se gastó la plata de 2017 y lo que va de 2018", dijo Mosa tras la Junta.

"El año pasado aparte de traer a Valdivia y Orión hicimos inversiones con el pase de Oscar Opazo, Nicolás Maturana, compramos el 50 por ciento restante de Matías Zaldivia, además de Fernando Meza. Hoy este equipo tiene cerca de 10 jugadores que son vendibles… La plata no se malgastó, se invirtió", argumentó.

A continuación, te dejamos la carta de defensa de Mosa ante el directorio de Blanco y Negro: