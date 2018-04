Problemas para la U: Hoyos fue multado y castigado por la Conmebol y no podrá dirigir ante Cruzeiro

Universidad de Chile tendrá este jueves un crucial duelo en sus pretensiones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, cuando enfrenten en el estadio Mineirao a Cruzeiro por la cuarta fecha del Grupo 5 del torneo continental. Luego de igualar sin goles en el estadio Nacional y con los brasileños en el tercer lugar sólo dos puntos en tres fechas, una victoria dejaría a los azules de Guillermo Hoyos, que tienen cinco unidades, prácticamente clasificados a la siguiente ronda.

Sin embargo, la U tuvo un duro golpe de cara a esta duelo, luego de recibir una comunicación de la Conmebol donde se informa que el DT fue suspendido con un partido y multado con 1500 dólares ¿El motivo? El retraso en el ingreso del equipo para el segundo tiempo del partido ante Racing, válido a la segunda fecha del torneo y disputado el pasado 3 de abril en el estadio Nacional y con resultado de empate a un tanto.

La causa de la sanción se debe a la advertencia que ya había recibido Universidad de Chile por el atraso que tuvieron en el ingreso a la cancha para el encuentro ante Vasco da Gama, disputado en Rio de Janeiro el 13 de marzo y válido a la primera fecha del denominado Grupo de la Muerte. Por lo mismo, la Conmebol, según dicta su artículo 173 inciso c del reglamento del torneo, tomó la decisión de sancionar y multar al director técnico, además de imponer un castigo económico al club de 15 mil dólares.

Por si no fuera poco, Hoyos también fue reprendido por el organismo por no usar el chaleco especial entregado por la Conmebol para estar al borde de la cancha en el encuentro ante Racing y así no generar confusión con sus rivales.

Con esto, el puesto del técnico para el encuentro ante Cruzeiro, a disputarse el jueves desde las 19:15 horas, sería utilizado por el preparador de arqueros, Gustavo Flores, o el preparador físico, Sebastián Fabres.