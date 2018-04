La puntera UC retoma sus trabajos nuevamente con dudas en defensa

Una nueva semana de trabajo en Universidad Católica y el director técnico Beñat San José vuelve a preparar un partido con dudas para conformar su defensa. De cara al compromiso ante San Luis, a jugarse el domingo en el Lucio Fariña Fernández de Quillota, Branco Ampuero y Germán Voboril generan incertidumbre en la UC.

Después del triunfo 1-0 sobre Audax Italiano del domingo, los cruzados tuvieron una sesión regenerativa el lunes y el martes se tomaron libre, por lo que hoy miércoles iniciaron la preparación para el encuentro a disputarse en el césped sintético quillotano, donde no saben de triunfos ante los canarios.

En dicho marco, en la práctica abierta a medios e hinchas que se llevó a cabo este miércoles en la cancha Alberto Buccicardi de San Carlos de Apoquindo, Branco Ampuero, quien fue baja ante Audax por un desgarro en el aductor derecho, tuvo que trabajar de manera diferencia del grueso del grupo.

El ex Antofagasta estuvo haciendo ejercicios junto al juvenil Yerco Oyanedel, quien se encuentra en la fase final de la rehabilitación post cirugía en el quinto metatarsiano, lesión que le ha impedido ver acción en cancha en la era Beñat San José. El vasco espera la recuperación del lateral izquierdo que jugó el Mundial Sub 17 de India el año pasado, ya que lo tiene entre sus predilectos para cumplir con la regla de los minutos Sub 20.

En tanto Germán Voboril, quien no pudo estar entre los citados para el enfrentamiento ante Audax en la precordillera por un desgarro en el cuádriceps izquierdo, hizo trabajos con balón pero con mayor precaución que el resto de sus compañeros. Su panorama es mucho mas auspicioso que el de Branco Ampuero.