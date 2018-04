DT sustituto de Hoyos ante Cruzeiro: "Su sanción no fue justa, él es un colaborador de los árbitros"

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, fue castigado por la Conmebol por la demora en su salida para los partidos frente a Vasco da Gama y Racing de Avellaneda, en la primera y segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores 2018, respectivamente. La sanción para el DT azul fue la imposibilidad de dirigir ante Cruzeiro este jueves por la cuarta fecha del denominado Grupo de la Muerte, y en su lugar se sentará el preparador de arqueros, Gustavo Flores.

Ante esa resolución, Flores fue el encargado de anticipar el complejo duelo ante los brasileños en Belo Horizonte, lamentando la ausencia de Hoyos para ese partido, y criticando la decisión de Conmebol por considerarla injusta.

"No está Guillermo (Hoyos), que es la cabeza de este grupo, pero acá hay un grupo de trabajo muy idóneo, que trabaja en el día a día. Será una diferencia que no esté Guillermo, pero el trabajo está hecho en la semana y hay jugadores de mucha jerarquía, de mucho nombre que son técnicos dentro de la cancha y eso nos simplificará a nosotros dos el trabajo", señaló Flores en conferencia de prensa.

"Nos sorprendió un poco la suspensión, creemos que no fue justa. Nos encontramos con una sanción a un técnico que es un colaborador de los árbitros, no es de insultar, no es de hacer gestos, de hacer malas declaraciones y quizás una suspensión de 70 segundos no es justa, pero si es aplicable para todos, bienvenido sea. Está todo trabajado para lo que será el partido de mañana, pero esto lo hizo Guillermo hace tiempo", agregó.

Por otra parte, el DT sustituto de Hoyos frente a los mineros, se refirió a la crítica de Johnny Herrera y el resto del plantel azul sobre el estilo de juego defensivo que han mostrado en los últimos compromisos.

"Cuando escucho las declaraciones de los jugadores, no las tomó como las toman ustedes (prensa), porque acá hay un grupo de mucha confianza. Cuando se siente que hay una crítica, no es así, porque está siempre hablado, conversado. Quizás ustedes lo pueden tomar como una crítica, pero acá hay un grupo muy bueno, donde siempre han tirado para adelante para este objetivo que tenemos hoy en día", cerró.