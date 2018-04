Heller blinda a Hoyos en la U pase lo que pase con Cruzeiro: "Este partido no define nada"

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, concesionaria que maneja a Universidad de Chile, "blindó" a Ángel Guillermo Hoyos en la banca de la U, pese a que el entrenador no vive el mejor de los momentos tras la caída en el Superclásico ante Colo Colo y la estrepitosa goleada sufrida ante Unión La Calera.

"Uno constantemente tiene conversaciones con el cuerpo técnico y no hay nada de que pueda definir este partido. No porque ganemos o no ganemos hay que tomar decisiones drásticas", dijo Heller a radio Cooperativa.

En esa línea, el timonel de los azules indicó que "es súper doloroso perder el clásico. Después tuvimos un partido correcto con Cruzeiro, y luego vino esa dolorosa e histórica derrota".

"Por supuesto, como hincha quedé dolido, y como presidente, preocupado, pero sabemos que hay que dar vuelta la página e ir por la clasificación en la Copa", agregó el directivo.

Por otro lado, Heller también alabó a Jean Beausejour, que tras su encontrón con Mauricio Pinilla en el Superclásico, ofreció disculpas e incluso puso a disposición su lugar en el equipo.

"Estuve con ellos a la hora de almuerzo, Jean estaba al lado de Pinilla, de bueno ánimo y está con ganas de jugar. El estaba dolido, se formó en la U, él ha sido siempre de la U, pero es un profesional y le tocó vestir otras camisetas. Es una persona muy cuerda y sé que después de esta resaca, con fútbol se sacará esa rabia", cerró.