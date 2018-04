Barroso deja atrás los malos ratos en Colo Colo: "Pedí disculpas, empecé de nuevo y me fortaleció mucho"

Julio Barroso no vivió semanas fáciles en Colo Colo tras ser marginado del equipo por Pablo Guede. Sin embargo, esos malos ratos empiezan a quedar atrás y este sábado, de la mano de Héctor Tapia, quien llegó a reemplazar al renunciado DT argentino, volvió a la titularidad para el partido ante Curicó Unido, válido a la undécima fecha y que terminó igualado sin goles.

Pese a que estuvo cerca de hacer un autogol, el Almirante demostró por qué lleva años siendo el pilar de la defensa y exhibió un gran nivel para que los albos rescaten un punto que terminaron aplaudiendo en La Granja.

Luego del encuentro, Barroso no pudo ocultar su alegría e hizo un mea culpa de aquel polémico tuiteo que lanzó mientras sus compañeros jugaban con San Luis de Quillota: "hay que saber pedir disculpas cuando uno se equivoca y se excede, traté de hacer lo correspondiente, pedí disculpas a los compañeros, empezamos de nuevo y me pone contento. Me fortaleció mucho (estar afuera), en esta carrera no dejas de aprender situaciones, y me sirvió para seguir en el camino de la madurez. Ahora hay que disfrutar de volver a ponerme la camiseta".

"Uno sabe que debe seguir entrenando, el fútbol tiene oportunidades y hay que estar preparado. Me da una alegría inmensa volver y ahora a aportar mi granito de arena. No jugar me duele, lo dije en su momento, pero hay que estar preparado para volver y me llena de emoción, espero corresponder a la confianza y el cariño", agregó sobre la oportunidad que le dio Héctor Tapia de volver a las canchas.

Además, sobre el cariño y respaldo que recibió de los hinchas, el defensor dijo que "agradezco todo el cariño, no sólo Héctor, sino que de la gente de afuera, en la calle, de mi familia. Siempre la peleé y la luché, nunca voy a bajar los brazos por esta camiseta y tengo una linda oportunidad para demostrar por qué me gané un puesto. Hay que disfrutar de las cosas linda, ahora hay que ponerse bien y hacer lo mismo que siempre hice por esta camiseta, matarme".