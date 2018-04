Puro amateurismo: Club paraguayo usó cédula y falsificó firma de uno de sus jugadores para inscribir a un futbolista no habilitado

El amateurismo en su máxima expresión en Paraguay. El jugador Rolando Noldin, del equipo 12 de Octubre de Santo Domingo, denunció públicamente a su equipo debido a la mala utilización de su cédula de identidad. Según el futbolista, la dirigencia usó su documento para así hacer jugar a otro compañero.

"El día del partido estábamos convocados y nos piden nuestra cédula. Da la conformación del equipo y no estaba mi nombre entre los titulares y suplentes. Entonces salgo del vestuario y voy a las gradas sin que me den mi cédula. Y mientras dan los equipos, en los parlantes escucho que estaba para jugar de titular. Usaron mi cédula y falsificaron prácticamente mi firma", fue parte de la revelación del jugador.

Con el paso de las horas, la dirigencia del club no sólo aceptó el error que cometió en la victoria 2-1 sobre Humaitá por la Copa Paraguay, sino que también entregó una excusa bastante particular para explicar la situación.

Ramón Amarilla, presidente del club, habló con ABC Cardinal donde confesó que esta polémica se inició cuando en la previa de dicho partido se enteró que habían dos jugadores brasileños que aún no estaban habilitados para jugar en el equipo y la familia de ambos futbolistas viajarían desde Brasil a verlos en cancha.

"Vinieron esos padres esperanzados, desde 1.500 km, para verles a sus hijos, y no estaban habilitados. No queríamos decepcionarlos, por eso los hicimos jugar. Sabemos que es un delito (…) Nos habían prometido que iban a habilitar a los jugadores brasileños. Se habló con los compañeros y se les explicó la situación. Como club aceptamos esto que no es un error sino un horror", reconoció el timonel quien agregó que el otro futbolista perjudicado fue el lateral Fredy Duarte.