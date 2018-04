Tapia salió digno de su redebut en Colo Colo: "Por como se dio el partido, el empate fue bueno"

A pesar que al interior del camarin de Colo Colo digan lo contrario, el empate sin goles ante Curicó Unido, en el redebut de Héctor Tapia como entrenador, dejó más dudas que certezas debido al opaco rendimiento que alcanzó el equipo albo durante los 90 minutos.

Una vez finalizado el duelo en La Granja, el nuevo entrenador del Cacique enfrentó a los medios y valoró el empate y la disposición que mostraron los jugadores a pesar de las importantes bajas que tenían para este encuentro.

"Por como se dio el partido, el empate fue bueno porque podríamos haber perdido. No estoy satisfecho ni contento, pero me voy conforme. El partido nos deja un equipo fortalecido para lo que se viene en Libertadores. ", sostuvo Tapia este sábado.

El técnico albo también enfrentó las críticas por el poco poder ofensivo que tuvo el equipo ante Curicó Unido. "Hoy Colo Colo no contaba con las armas de ataque que han sido las principales durante el año, una parte importante de jugadores no estaba, y no contar con ellos te resta", respondió el DT.

Luego del empate, si Universidad Católica derrota a San Luis de Quillota este domingo, el equipo cruzado sumaría 30 puntos y se aleja 10 unidades del Cacique. La situación preocupa a Tapia y confesó estar "contra el tiempo", pero agregó que "acá adentro hay mucha jerarquía, recorrido importante, todo eso hace sumar y cuando entrenas fluye más fácil".

Para finalizar, confirmó que el descanso que tuvieron algunos jugadores este sábado, tales como Esteban Paredes y Jaime Valdés, tenía como objetivo tener un plantel completo para el próximo miércoles, donde se enfrentarán a Delfín por la Libertadores y están obligados a ganar para tener la ilusión de clasificar a octavos de final. Además, para ese encuentro podrá tener a Jorge Valdivia, quien este sábado no jugó por suspensión, y Tapia no dudó en mostrar la importancia que tiene el 10.

"El equipo va a mejorar mejor mucho (con el retorno de Jorge Valdivia). Con todo lo que aporta Jorge con su mensaje como referente y con lo que hace en la cancha, sin duda vamos a mejorar mucho. Llegamos casi con equipo completo para el miércoles. Vamos con todo a Ecuador", cerró Héctor Tapia.