Mauricio Pinilla llora por el despido de Hoyos: "La partida de Guillermo fue responsabilidad de nosotros"

Universidad de Chile vive un período negro. Lleva un mes sin ganar, y el pasado viernes se quedó sin entrenador, tras el despido de Guillermo Hoyos, luego de caer por 7-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores. El dolor de la partida del DT sigue latente en Mauricio Pinilla, quien dio la cara tras la derrota frente a Universidad de Concepción.

"Yo creo que primero que nada tenemos que trabajar nosotros como grupo… El despido de Guillermo fue gran responsabilidad de nosotros, pero lamentablemente en este mundo del fútbol los que pagan los platos rotos son los entrenadores. Nosotros veníamos haciendo un gran trabajo y todo se vio opacado en el clásico, en el partido con La Calera y en la debacle en Brasil", analizó el delantero.

Sobre el momento que atraviesan el 9 fue drástico al decir que "la verdad que estamos en un pozo y no encontramos la salida, es complicado, hoy planteamos un partido muy inteligente, nos pusimos en ventaja, y de un momento a otro estábamos perdiendo, ni me di cuenta en la cancha cuando pasó eso… Me cuesta explicar lo que está pasando. Después nos costó retomar y vinieron las inseguridades".

"Es un factor mental lo que estamos pasando, no creo que se nos haya olvidado jugar al fútbol, hace 10 días éramos el mejor equipo de Chile, teníamos buenos resultados a nivel internacional… Ahora somos un equipo con dudas, poco sólido, que concreta poco, con poco ataque… Yo vengo con un rendimiento que no es el adecuado para un equipo como la U. Es difícil hacer un análisis cuando el equipo está tan débil mentalmente", agregó.

Por otra parte, Pinilla habló de su estado físico, y de los cuestionamientos que decían que pidió el cambio en el entretiempo ante Cruzeiro, para así no seguir en cancha ante el mal momento del equipo.

"Yo con tal de jugar he hecho millones de sacrificios y que se me venga a poner en tela de juicio mi hombría, eso no lo voy a tolerar… No quiero que digan que soy un jugador que está abandonando", contó de forma tajante, para añadir que "mis tobillos están pésimos, pero no es hora de descansar. Lo único que pienso ahora es enfrentar un partido muy lindo de Copa Libertadores y en Avellaneda. Queremos seguir con vida en la Copa".

Echeverría también extraña a Hoyos

Otro que alzó la voz tras el revés frente a los penquistas fue Rodrigo Echeverría, quien también reconoció que viven un momento pésimo, pero aseguró que saldrán adelante.

"Son momentos malos que estamos pasando, pero somos nosotros mismos los que tenemos que sacar esto adelante, nos vamos tristes y vamos a salir a ganar todos los partidos que vienen", señaló el defensor central.

El ex Everton también comentó la repentina partida del entrenador Guillermo Hoyos: "es una pena que se haya ido el 'profe', el camarín lo sintió mucho, pero vamos a sacar adelante este momento, porque el club no se merece pasar por esto".

Por último, anticipó el choque copero con Racing, del próximo jueves en Buenos Aires. "Va a ser una linda semana, vamos a trabajar a full para poder ganar allá… el grupo está muy unido para hacer ", cerró.