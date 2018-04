Ejemplo mundial: jugador de futbol americano que tiene solo una mano fue elegido en draft de la NFL

Shaquem Griffin fue elegido en el tradicional draft de la NFL por Seattle Seahawks, en su condición de apoyador defensivo, una de las posiciones más importantes del fútbol americano.

Sin embargo, cuando nos damos cuenta que el joven de 22 años proveniente de la Universidad de Central Florida tiene una sola mano, estamos en presencia de un hecho sin igual y que es un ejemplo para todo el mundo.

El talentoso Griffin perdió su mano izquierda cuando tenía cuatro años de edad, producto de una anomalía llamada Síndrome de Banda Amniótica, un mal que ya venía afectándolo desde su nacimiento.

Pese a ello, el joven estadounidense no se amilanó e igual intentó con varios deportes, hasta llegar a jugar fútbol americano contra todo pronóstico, siguiendo los pasos de su hermano gemelo Shaquill, que también juega en los Seahawks y de quien será compañero.

En la universidad, Griffin fue elegido como el mejor defensa de su conferencia en 2016 y dio muestra de que a pesar de su problema podía jugar al máximo nivel. Por eso, el conjunto de Seattle se fijó en él y lo terminó reclutando en el draft realizado el fin de semana pasado en Dallas.

"No quiero ser ese tipo que se queda en una bonita historia. Quiero ser un jugador de fútbol, y uno de los buenos", dijo Griffin tras la elección y ahora deberá convencer a los Seahawks de dejarlo en el plantel que disputará la campaña 2018 de la NFL desde septiembre.

Una historia única e irrepetible, un ejemplo para millones.

.@ShaquemGriffin is the newest member of the Seattle @Seahawks! #NFLDraft pic.twitter.com/RT8QvkF78a

— NFL (@NFL) April 28, 2018