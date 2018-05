Conmebol castigó con una alta multa a Colo Colo por falta al reglamento en la Copa Libertadores

Antes de enfrentar a Delfín por Copa Libertadores, en lo que será una verdadera final, Colo Colo recibió una mala noticia de parte de la Conmebol, quien castigó a los albos por infringir el reglamento en el partido ante Bolívar por la segunda fecha del certamen (1-1).

Según informó el ente rector del fútbol sudamericano, los albos no cumplieron 5 apartados relacionados principalmente al horario de la llegada del club a Bolivia -artículo 66, 88, 89, 94 y 95 inciso C-.

Precisamente, algunos de los problemas que se consignan desde la organización son el haber viajado a La Paz el mismo día del encuentro cuando las bases estipulan que se debe estar en la ciudad del partido al menos 24 horas antes.

Pero no es lo único. El Cacique se retrasó en la entrada a los camarines tras calentar, no reaccionó ante las observaciones del delegado Conmebol y no usó los petos durante el calentamiento antes y después del encuentro.

De esta forma, la multa para el conjunto popular asciende a 20 mil dólares, cerca de 12 millones de pesos chilenos. En el comunicado, el organismo señala que si se repiten estos actos se considerará como una situación agravante por lo que el castigo podría ser aún peor.