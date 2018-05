Marcelo reconoce que fue penal: "Si digo que el balón no me ha tocado en la mano soy un mentiroso"

Marcelo, defensa del Real Madrid, reconoció que la mano que cometió ante el Bayern Munich fue penal, el que no fue cobrado por el juez turco Çüneyt Çakir, lo que provocó la ira de los jugadores alemanes en un partido que terminó igualado 2-2 en el Santiago Bernabéu y que metió a los merengues en una nueva final de la Champions League.

Tras el paso de los merengues a la definición en Kiev, el lateral brasileño indicó que "si te digo que no me ha tocado en la mano soy un mentiroso, me pega en la mano". E incluso respondió al ser consultado de que si fue penal expresó que "yo creo que sí".

Luego para matizar, el zurdo señaló que "mucho tiempo que no hablo de los árbitros, muchas veces se equivocan contra nosotros y ahora no puedo llegar a hablar de ellos, porque cuando fallan contra nosotros yo no digo nada".

Sobre el triunfo que los mete en la lucha por la Orejona número 13, Marcelo indicó que "estamos muy contentos, era nuestro objetivo llegar a otra final, hemos trabajado y sufrido muchísimo para lograrlo. Fue un partido muy duro pero estamos en otra final".

"Nos hemos medido a un rival muy duro, había mucha tensión por si marcaban y hemos sufrido con mucho trabajo, sabiendo lo que estábamos haciendo", añadió.

Finalmente, alabó la actuación de Keylor Navas y Karim Benzema, las figuras y héroes de la noche. "Estoy muy contento por Keylor y Karim, merecían tener un partido así. El fútbol a veces es difícil, estas bien y fallas, estoy contento por ellos", sindicó en zona mixta.

"No creo que esté pensando Karim en quitarse un peso de encima. Trabaja mucho para ayudar al equipo, noches malas todos tenemos, en el fútbol un día metes dos goles y otros días fallas. Unos días te aplauden y otros te pitan", cerró Marcelo.