Delfín sufre una baja de última hora para el duelo clave ante Colo Colo por la Copa Libertadores

Delfín se juega uno de sus partidos más importantes de su historia, porque este miércoles recibe a Colo Colo por la Copa Libertadores, y de ganar, se acerca a octavos de final del certamen internacional.

Para el choque ante los albos, que también tienen que ganar sí o sí para seguir con vida, sufrieron una importante baja, porque no podrán contar con el delantero Luis Congo.

El ariete fue titular en la victoria de los ecuatorianos por 2-0 ante el Cacique en el Monumental, y este miércoles en el Estadio Jocay de Manta será reemplazado por el histórico Carlos Garcés.

Delfín y Colo Colo jugarán un partido clave este miércoles desde las 21:45 horas, y podrás seguir las alternativas por el completo minuto a minuto de El Gráfico Chile.

¡DOS BAJAS!

Para el partido de este miércoles ante Colo Colo, no podremos contar con el delantero Luis Congo por una distensión muscular. Además de que el mediocampista Alex Bolaños no puede ser tomado en cuenta porque no está inscrito en esta competición. pic.twitter.com/ZEdZAB9KLw

— Delfín Sporting Club (@DelfinSC) May 2, 2018