¿Le cae una dura sanción? El Loco Abreu tendrá que defenderse ante el Tribunal de Disciplina

El delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu, fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras los incidentes que protagonizó en el duelo de Audax Italiano ante Deportes Antofagasta, del pasado sábado que terminó 0-0.

El charrúa deberá defenderse ante el organismo, tras ser informado por el juez César Deischler, luego de intentar lanzar una mesa a los fanáticos del elenco verde que lo estaban insultando.

También fueron citados de oficio el volante Luis Cabrera y el gerente de los itálicos, Lorenzo Antillo.

El secretario del tribunal, Alejandro Musa, aseguró que "es una causa que vamos a conocer en la próxima sesión, las imágenes no las he visto, solo las fotos. Nos basamos en el informe del árbitro, pero no le puedo anticipar una sanción".

Sin embargo, Abreu no podrá defenderse el próximo martes, ya que estará en Brasil junto a sus compañeros de Audax ya que jugarán por la Copa Sudamericana ante Botafogo en Río de Janeiro.

El Loco arriesga hasta 10 fechas de sanción tras su día de furia, según lo que indica el reglamento.