Mosa se lanzó contra Delfín por corte de luz en la Libertadores: "Esto no pasa ni en el amateurismo"

El ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reclamó con todo contra Delfín por el corte de luz que retrasó el inicio del partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2018.

Mosa, que acompañó a la delegación del Cacique en su calidad de dirigente, se lanzó contra la organización del partido y especialmente contra los ecuatorianos.

"Esto es insólito, no se espera ver algo así en la Copa Libertadores. Tenemos una organización dentro de nuestro viaje y nos encontramos en que nadie toma una decisión. Nos estamos comunicando con nuestros abogados para que nos digan qué dice el reglamento. Acá hay una falta grave de prolijidad, es una vergüenza", dijo Mosa a Fox Sports.

En esa línea, expresó con ironía que "esto no ocurre en Chile, ni siquiera en el amateurismo. Nos tiene muy molestos esto, como se dé el tema, nadie nos da la seguridad que esto no pase mientras se juegue el partido. No están dadas las condiciones para jugar Copa Libertadores aquí".

"Este estadio es una construcción antigua que quedó dañada con el terremoto de 2016. Conmebol nos dijo que estaban haciendo lo posible. La situación es muy complicada", añadió.

Además, anunció que van a reclamar a la Conmebol: "Nos estamos comunicando con nuestros abogados en Santiago para que nos digan qué dice exactamente el reglamento. Entendemos que aquí hay una falta de prolijidad muy grande, esto es Copa Libertadores" .

"Es algo insólito para la Copa Libertadores, nosotros tenemos toda una organización dentro de nuestros viajes y nos encontramos aquí con que nadie tome una decisión", cerró con molestia.